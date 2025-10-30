Während der Unfallbeteiligte Transporter an der Unfallstelle anhielt, entfernte sich der andere Unfallbeteiligte in Fahrtrichtung der L 329/ B49. Zu dem flüchtigen Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen größeren PKW handeln soll.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der 02602-92260 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
PHK Jochim
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Spiegelunfall auf der K 169 bei Oberelbert
Während der Unfallbeteiligte Transporter an der Unfallstelle anhielt, entfernte sich der andere Unfallbeteiligte in Fahrtrichtung der L 329/ B49. Zu dem flüchtigen Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen größeren PKW handeln soll.