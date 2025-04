Sachbeschädigung an Haustür - Glaseinsatz durch Flaschenwurf beschädigt - Zusammenhang mit angrenzender Stufenfete -

Am frühen Morgen des 12.04.2025, gegen 00:40 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung im Zusammenhang mit der in der Nauberghalle stattfindenden Stufenfete.



An einem nahegelegenen Einfamilienhaus wurde der Glaseinsatz der Hauseingangstür durch eine geworfene Bierflasche beschädigt.

Der Flaschenwurf fand laut Zeugenaussagen aus einer bislang unbekannten Personengruppe statt.

Sachdienliche Hinweise zu diesem frevelhaften Verhalten bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell