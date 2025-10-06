Polizei und Rettungskräfte befinden sich am Einsatzort. Die Unfallaufnahme dauert noch an und die K57 ist voll gesperrt. Zum Unfallhergang kann zum derzeitigen Stand keine Aussage getroffen werden, die Rettungsmaßnahmen laufen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
02663 9805-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K57
Polizei und Rettungskräfte befinden sich am Einsatzort. Die Unfallaufnahme dauert noch an und die K57 ist voll gesperrt. Zum Unfallhergang kann zum derzeitigen Stand keine Aussage getroffen werden, die Rettungsmaßnahmen laufen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.