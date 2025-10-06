Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K57

Am 06.10.2025 kam es gegen 09:40 Uhr auf der K57 zwischen den Ortschaften Höhn und Fehl-Ritzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW.

Polizei und Rettungskräfte befinden sich am Einsatzort. Die Unfallaufnahme dauert noch an und die K57 ist voll gesperrt. Zum Unfallhergang kann zum derzeitigen Stand keine Aussage getroffen werden, die Rettungsmaßnahmen laufen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



