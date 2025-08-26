Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K57

Am 26.08.2025 kam es gegen 13:00 Uhr auf der K57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter.

Polizei und Rettungskräfte befinden sich am Einsatzort. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die K57 ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



PI Westerburg



Telefon: 02663/98050





