Polizei und Rettungskräfte befinden sich am Einsatzort. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die K57 ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird unaufgefordert nachberichtet.
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K57
