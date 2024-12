Polizeidirektion Montabaur gibt wichtige Hinweise zur Einbruchsprävention

Vor der nun anstehenden Urlaubszeit und den Weihnachtsfeiertagen informiert die Polizeidirektion Montabaur daher nochmals zum Thema Einbruchsschutz, denn: Ein richtiges Verhalten kann dazu beisteuern, eine böse Überraschung zu verhindern.



Insbesondere die Umsetzung folgender, einfacher Verhaltenstipps kann dazu beitragen, Einbrüchen vorzubeugen:



- Täuschen Sie immer die Anwesenheit bei Abwesenheit vor. vor

allem Lichtquellen, auch mit Zeitschaltuhren oder

Fernsehsimulatoren, helfen dabei.

- Wenn Sie das Haus verlassen, schließen Sie Fenster,

Fenstergriffe und die Haustür ab. Gekippte Fenster und

unverschlossene Türen gelten als offen - häufig auch für die

Versicherungen!

- Rollläden sollten zur Nachtzeit und nach Möglichkeit nicht

tagsüber heruntergelassen werden.

- Außenbeleuchtung wirkt auf Einbrecher abschreckend. Bringen Sie

Scheinwerfer mit Bewegungsmeldern in einbruchgefährdeten

Bereichen an. Diese sollten so installiert sein, dass

Unberechtigte nicht hierauf zugreifen können.

- Bitten Sie bei längerer Abwesenheit vertrauenswürdigen Nachbarn,

ein Auge auf ihr Wohnhaus zu haben.

- Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht offen herumliegen. Schmuck,

Geld und sonstige Werte gehören in ein sicheres Behältnis (z.B.

Safe) oder in ein Bankschließfach. Der Safe sollte bis 1000 kg

fest im Mauerwerk eingebaut oder fest an der Bodenplatte

verankert sein, um ein Wegtragen zu verhindern.

- Katalogisieren und kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen. Fotografien

helfen im Notfall bei der Wiedererkennung und Zuordnung.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, zum Beispiel in

sozialen Netzwerken, auf Ihrem Anrufbeantworter oder durch nicht

geleerte Briefkästen oder frei herumstehenden Mülltonnen.

- Achten sie auf fremde Personen in der unmittelbaren

Nachbarschaft, aber auch in ihrem Wohngebiet. Informieren sie

bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei unter 110.



Weiterhin bietet die Polizei individuelle Beratungen zum Thema Einbruchsschutz an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich gerne an die Beratungsstelle des PP Koblenz wenden:

Zentrale Prävention / SB 15

Moselring 10-12

56068 Koblenz

Telefon: 0261 103 51152

E-Mail: beratungszentrum.koblenz@polizei.rlp.de

wenden. Dort beraten Fachleute kostenlos und produktneutral über Sicherungsmaßnahmen, die aus Sicht der Polizei sinnvoll und empfehlenswert sind.



Allgemeine kriminalpräventive Informationen, auch spezielle zum Thema Einbruchsschutz, finden Sie zudem unter: www.polizei-beratung.de



