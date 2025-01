Polizei Westerburg empfängt Jugendfeuerwehren aus Höhn und Hergenroth

Am vergangenen Freitag, dem 08. November 2024, hatte die Polizeiinspektion Westerburg die Ehre, Gastgeber für die Jugendfeuerwehren aus Höhn und Hergenroth zu sein.

Die knapp 30 jungen Nachwuchskräfte der Feuerwehren erhielten einen spannenden Einblick in den polizeilichen Alltag und die vielfältigen Aufgaben, die die Polizei täglich zu bewältigen hat. Besonders beeindruckt waren die jungen Gäste von den Einsatzfahrzeugen und den technischen Ausstattungen, die für die Sicherheit der Bürger unerlässlich sind.



"Es ist uns ein Anliegen, den Jugendlichen die Arbeit der Polizei näherzubringen und das Vertrauen zwischen den Einsatzkräften und der Jugend zu stärken", erklärte der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Westerburg, Polizeioberrat Norbert Skalski. Aufgrund vieler Rück- und Nachfragen war die Begeisterung und das Interesse der Jugendlichen am Polizeiberuf deutlich spürbar.



Derartige Besuche fördern nicht nur das Verständnis für das polizeiliche Aufgabenspektrum, sondern stärken auch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Polizei!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

Pressestelle



Telefon: 02663-98050



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell