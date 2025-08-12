Die aufmerksame Verkehrsteilnehmerin folgte dem Wagen über die Landesgrenze in das Dienstgebiet der Polizeiinspektion Montabaur, bis mehrere Polizeistreifen eintrafen und das Fahrzeug anhalten konnten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Gegen den 48-jährigen Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
PK'in Rausch
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein
Die aufmerksame Verkehrsteilnehmerin folgte dem Wagen über die Landesgrenze in das Dienstgebiet der Polizeiinspektion Montabaur, bis mehrere Polizeistreifen eintrafen und das Fahrzeug anhalten konnten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Gegen den 48-jährigen Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.