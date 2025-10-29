Polizei Hachenburg ehrt Maide Sönmez für ihr vorbildliches Handeln

Im August diesen Jahres bemerkte, die in Hessen wohnende Maide, beim Schwimmen in einem örtlichen Schwimmbad einen bewusstlosen Jungen im Wasser. Ohne zu zögern drückte sie den leblosen Körper mit aller Kraft an die Wasseroberfläche und rief lautstark um Hilfe. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte der Junge gerettet und medizinisch versorgt werden.



Für dieses außergewöhnliche und mutige Verhalten wurde Maide nun in den Räumen der Polizeiinspektion Hachenburg geehrt. Im Namen der Behördenleitung überreichte die Dienststellenleitung eine Urkunde und ein kleines Geschenk als Zeichen der Anerkennung.

Im Anschluss an die Ehrung durfte Maide mit ihrer Familie einen kurzweiligen Nachmittag bei der Polizei verbringen. Mit süßem Gebäck und Getränken wurde sich vor dem Rundgang durch die Räumlichkeiten gestärkt. Maide und ihre Geschwister zeigten sich an den vielfältigen Aufgaben der Polizei sehr interessiert und von den Einsatzmitteln sehr beindruckt.



Maide hat uns gezeigt, dass Zivilcourage und Hilfsbereitschaft keine Frage des Alters ist. Ein solches Handeln verdient höchste Anerkennung



