POL-PDMT: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Dernbach / Neuhäusel (ots) - Am 23.12.2024 ereigneten sich am Nachmittag zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss im Dienstgebiet der PI Montabaur.

Um 16:35 Uhr kam es auf der L 313 in der Gemarkung Dernbach zu einem Auffahrunfall. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der 41-jährige Unfallverursacher mit 0,76 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Um 19:00 Uhr kam es dann zu einem weiteren Unfall auf der Hauptstraße von Neuhäusel. Hier beabsichtigte eine 61-jährige Frau in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kollidierte sie mit dem PKW der Geschädigten. Auch bei dieser Unfallaufnahme wurde bei der Verursacherin Alkoholeinfluss festgestellt und ein Test ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der Beschuldigten wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die Sachschäden belaufen sich auf geschätzte 2500 Euro.



