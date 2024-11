POL-PDMT: Zeugen gesucht nach Einbruch in Netto-Supermarkt in Bad Marienberg

In der Nacht von Mittwoch (13.

11.2024) auf Donnerstag (14.11.2024) fand ein Einbruch in den Netto-Supermarkt in Bad Marienberg statt.

Die Verwaltungsräume wurden deliktstypisch durch unbekannte Täter durchsucht und durchwühlt.

Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.



Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise durch mögliche Zeugen. Hinweise können telefonisch unter 02662/95580 oder unter "pihachenburg@polizei.rlp.de" eingereicht werden.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell