POL-PDMT: Wohnhausbrand - Nachtragsmeldung

Wie in der ersten Pressemeldung schon geschildert, kam es am 10.12.2024 gegen 22.30 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Ortsgemeinde Bornich (VG Loreley).



Beim Eintreffen der Streife stand bereits der gesamte Dachstuhl des leerstehenden Wohn- und Geschäftshauses in Vollbrand.

Durch die extreme Rauchentwicklung wurden die Häuser um das Brandobjekt evakuiert und eine Personenanlaufstelle eingerichtet.

Verletzt wurde nach derzeitigen Kenntnisstand niemand, die Brandursache ist derzeit ungeklärt.

Es entstand Gebäudeschaden in einem sechsstelligen Eurobereich.

Zur Brandbekämpfung war eine hohe Anzahl an Feuerwehrkräften vor Ort, sowie das DRK und die Polizei St. Goarshausen.



