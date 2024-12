POL-PDMT: Winterzeit ist Einbruchszeit

Die Polizeiinspektion St. Goarshausen verzeichnet in der dunklen Jahreszeit einen Anstieg von Einbrüchen in Wohnungen.



Aufgrund der nun anstehenden Urlaubszeit und den Weihnachtsfeiertagen bittet ihre Polizei darum, die gängigen Verhaltensweisen zum Einbruchschutz zu beachten.



Unter anderem sollten Sie bei Abwesenheit alle Fenster und Türen schließen und soweit wie möglich vorhandene Rollläden herunter lassen.

Bringen Sie Außenbeleuchtungen mit Bewegungsmelder an.



Posten Sie geplante Abwesenheiten nicht in den sozialen Netzwerken.



Achten Sie auf ungewöhnliche Vorgänge, auch bei den Nachbarn und melden Sie diese unter 06771/9327-0 oder der Notrufnummer 110.

Die Polizei bietet individuelle Beratungen zum Thema Einbruchschutz an.

Wenden Sie sich gerne an ihre Polizei in St. Goarshausen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Goarshausen



Telefon: 06771/93270



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell