POL-PDMT: Vollbrand eines Wohnhauses

Seit ca. 22.30 Uhr läuft in der Ortschaft Bornich ( VG Loreley) ein Großeinsatz von Feuerwehr, DRK und Polizei, da es dort zu einem Vollbrand eines Wohnhauses gekommen ist.



Die Löscharbeiten dauern derzeit an.

Die Polizei bittet darum, den Einsatzort weiträumig zu umfahren.

Von Anfragen an die zuständige Polizeiinspektion bitten wir derzeit abzusehen, es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

PHK O. Gläßer

Telefon: 02663-98050



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell