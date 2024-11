POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht vor dem Kino in Hachenburg - Zeugenaufruf

Am Dienstag, 22.10.2024, im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 22:45 Uhr kam es im Bereich der Parkbuchten an der Bahnhofstraße, gegenüber dem Kino, in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall.