POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Westerburg ***Zeugen gesucht***

Am 16. Dezember 2024 ereignete sich zwischen 07:50 Uhr und 16:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in der Straße "Sackgasse" in 56457 Westerburg.