POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die 36-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die K3 von Marienhausen kommend in Fahrtrichtung Freirachdorf.

In einer Rechtskurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit neben der Fahrbahn gelagerten Baumstämmen. Die Beschuldigte war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sie und ihr ebenfalls im PKW mitfahrender Mann wurden durch das Unfallgeschehen verletzt und ins Krankenhaus zur Untersuchung verbracht. Eine Blutprobe wurden entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.



