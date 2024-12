POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Staudt

Am 14.12.2024 um 17:15 Uhr kam es in Staudt in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Ein PKW der Marke Honda befuhr die Ortsdurchfahrt in Richtung Wirges und kollidierte dabei aus nicht bekannten Gründen ungebremst mit einem in der Hauptstraße ordnungsgemäß geparkten PKW Opel Zafira. Die beiden Insassen des unfallverursachenden Fahrzeugs, der 48-jährige Fahrer und seine 51-jährige Beifahrerin, wurden dabei schwer verletzt. Der Fahrer wurde im PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Spreizer befreit werden. Beide Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die zwei PKW wurden stark beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 23.000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei zwei Rettungswagen, die Feuerwehr und zwei Abschleppdienste. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Die Hauptstraße wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der PKW für eine Stunde voll gesperrt.



