POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten bei Freilingen

Am 10.11.2024 um 17:35 Uhr kam es auf der B8 bei Freilingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Die 18-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die B8 aus Richtung Arnshöfen kommend. In einem Kurvenverlauf vor Freilingen verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrzeugführerin, sowie ihr 21-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW Opel Corsa musste abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des PKW war die B8 für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei noch das DRK und die Feuerwehr.



