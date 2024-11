POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 413 zwischen Wied und Merkelbach

Am 11.11.2024 ereignete sich gegen 00:48 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 413 zwischen den Ortschaften Merkelbach und Wied.





Hierbei kam der 73-jährige Fahrzeugführer folglich nach einem Ausweichmanöver aufgrund Wildwechsels nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Grünstreifen, kollidierte dort mit einem Streugutbehälter und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer konnte eigenständig aus dem Fahrzeug entsteigen und wurde leicht verletzt.

Er wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Da anfangs die Meldung einer noch im Fahrzeug eingeklemmten Person bei der Leitstelle Montabaur einging, waren die Feuerwehren aus Hachenburg, Welkenbach und dem Wiedbachtal ebenfalls im Einsatz.



