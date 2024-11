POL-PDMT: Verkehrsunfall bei Schneeglätte mit Sommerreifen - aufwendige Bergung

Ein allein beteiligter 46-jähriger PKW-Fahrer aus Koblenz kam bei Schneeglätte in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Graben. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem PKW noch Sommerreifen montiert waren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Da das Unfallfahrzeug ein E-Auto war, wurde es vor der Bergung durch die verständigte FFW stromlos gemacht und anschließend von einem Abschleppdienst aus dem Graben geborgen. Neben der Polizei waren noch das vorsorglich alarmierte DRK und die FFW an der Unfallstelle. Für die Dauer der Bergung kam es zu einer Sperrung der L 306 in genanntem Streckenverlauf.



