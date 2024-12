POL-PDMT: Unfall unter starkem Alkoholeinfluss / Geparktes Auto wird in Vorgarten geschoben

Am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages meldeten Anwohner der Gartenstraße in Gemmerich einen lauten Knall von der Straße her.

Es stellte sich heraus, dass ein 24-jähriger Fahrzeugführer gegen ein am rechten Fahrbandrand geparktes Auto fuhr, dieses einige Meter vor sich her in einen Vorgarten schob. Bei dem Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholgehalt knapp über 2 Promille festgestellt. Es wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Bei beiden Autos entstand ein beträchtlicher Sachschaden. An dem Vorgarten wurde mindestens eine Mauer beschädigt.



