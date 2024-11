POL-PDMT: Schweighausen - Nachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der L332 zwischen Dachsenhausen und Schweighausen mit tödlich verletzter Person

Hier setzte sie in der dortigen Rechtskurve zum Überholen eines Transporters an. Auf gleicher Höhe kam es dann zum frontalen Zusammenstoß mit dem auf der Gegenspur entgegenkommenden PKW. Der 58 jährige Fahrzeugführer dieses PKW verstarb an der Unfallstelle. Die überholende Fahrzeugführerin wurde schwer und die beiden jugendlichen Mitfahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt.



Die Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt.



Polizei, Feuerwehr sowie Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort.



