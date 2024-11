POL-PDMT: Sachbeschädigung an einem Firmenfahrzeug / Frontscheibe durch Metallgeschosse beschädigt

An dem Firmenfahrzeug eines Schreinerei-Betriebes in Höhn ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 09.11.2024, 14:00 Uhr, bis Montag, 11.11.2024, 07:00 Uhr, eine Sachbeschädigung. Der an der Rheinstraße (B255) geparkte und frei zugängliche Transporter wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Steinschleuder und ggfs.

zusätzlich mit einem Luftgewehr beschossen, so dass insbesondere die Frontscheibe beschädigt wurde. Bereits im August kam es zu einem gleichgelagerten Fall, bei dem ebenfalls Firmenfahrzeuge desselben Schreinerei-Betriebes auf die gleiche Art und Weise angegangen worden sind.

Der jetzige Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.



Hinweise nimmt die Polizei in Westerburg entgegen: 02663-9805-0. Eine Kontaktmöglichkeit per E-Mail besteht ebenfalls: kimontabaur.k45.westerburg@polizei.rlp.de



