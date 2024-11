POL-PDMT: Sachbeschädigung am Dorfgemeinschaftshaus

Zehnhausen bei Rennerod (ots) - Am 15.11.24, in der Zeit von 19:15 - 19:30 Uhr, kam es in Zehnhausen b. Rennerod zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten dabei mutwillig das dortige Dorfgemeinschaftshaus und mehrere Gegenstände.