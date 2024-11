POL-PDMT: Rennerod - Radschrauben an Pkw gelöst

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.11.2024, 19:15 Uhr und Freitag, 22.11.2024, 05:50 Uhr wurde in Rennerod-Emmerichenhain, In der Eck, an einem geparkten Pkw mehrere Radschrauben gelöst.