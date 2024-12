POL-PDMT: Rennerod. Festnahme von zwei Einbrechern

Rennerod und Runkel (ots) - Am Mittwoch, 11.12.2024, gegen 06:15 Uhr, wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Westerburg in Rennerod ein verdächtiger Transporter angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen dieser Kontrolle konnte im Fahrzeuginneren ein Tresor aufgefunden werden, welcher Hebelspuren aufwies. Da der Verdacht eines aktuellen Diebstahlsdelikts vorlag, wurden die beiden rumänischen Fahrzeuginsassen vorläufig festgenommen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte zusammen mit Beamten der hiesigen Kriminalpolizei ermittelt werden, dass der Tresor aus einem Einbruch in eine Firma im hessischen Runkel stammte, welcher sich nur wenige Stunden zuvor in der Nacht ereignet hatte. Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin der hessischen Polizei überstellt, dort wurden sie nach richterlicher Anhörung in Untersuchungshaft verbracht.



