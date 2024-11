POL-PDMT: Pressemitteilung der Polizei Hachenburg vom 22.11.2024

Hachenburg (ots) -



1. Betrug



Tatort: Dienstgebiet der Polizei Hachenburg



Tatzeit: 22.11.2024, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr



Hergang:



Eine 79- jährige Geschädigte wurde am Freitag Nachmittag von einem angeblichen Polizeibeamten aus Bayern telefonisch kontaktiert. Der angebliche Polizeibeamte erklärte ihr, dass eine Angehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und forderte einen hohen Geldbetrag als Kaution, damit eine Verhaftung unterbleiben würde.

Die eingeschüchterte Dame folgte den Anweisungen und übergab die geforderte Summe an einen unbekannten Abholer.

Ein informierter Angehöriger witterte den Betrug und setzte sich mit der Polizei in Hachenburg in Verbindung. Dies war jedoch zu spät, da der unbekannte Abholer sich bereits mit der Tatbeute entfernt hatte.



Die Polizei verweist an dieser Stelle noch einmal darauf, dass durch sie niemals Bargeld- oder Wertsachenforderungen am Telefon erfolgen.



Bitte informieren sie bei solchen Anrufen Ihre örtlich zuständige Polizei und gehen sie auf keinerlei Forderungen ein.



