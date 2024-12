POL-PDMT: Obererbach - Vorübergehende Straßensperrung der K154

Die Polizeiinspektion Montabaur wurde am frühen Abend des 08.12.2024 von einem Verkehrsteilnehmer über herabgefallene Steinfragmente auf der K154 kurz vor der Ortslage Obererbach informiert.

Die Steinfragmente stammen von der dort befindlichen Eisenbahnbrücke. Aufgrund der Gefahr, dass weitere Stücke von der Wand der Eisenbahnbrücke auf die Fahrbahn fallen, wurde die K154 ab der Abfahrt Dreikirchen in Fahrtrichtung Obererbach vorerst gesperrt. Die Streckenwartung der Bahn wurde ebenfalls hierüber in Kenntnis gesetzt. Diese werden sich um die Instandsetzung der Brücke kümmern.

Eine Gefahr des Brückeneinsturzes besteht nicht.



