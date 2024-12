POL-PDMT: Nentershausen - Presseabschlussmeldung - Brand einer Garage (Bezug zur Erstmeldung vom 03.12.2024, 02:47 Uhr)

Es wurden keine Personen verletzt. Die Gesamtschadenshöhe an den beschädigten Anwesen dürfte im unteren sechsstelligen Eurobereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.



