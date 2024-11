POL-PDMT: Laurenburg. Kraftfahrer stand unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, den 24. November, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 15:15 Uhr in der Obernhofer Straße einen 26-jährigen Kradfahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, da an dem Kleinkraftrad ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht war.