POL-PDMT: Hahnstätten/Katzenelnbogen. Jugendschutzkontrollen - Verkaufsstellen fallen bei Testkäufen durch

In Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und dem Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich führte die Polizeiinspektion Diez am gestrigen Mittwochnachmittag wieder eine Überprüfung von Verkaufsstellen für Tabakwaren und alkoholische Getränke durch.

Hierzu wurde eine minderjährige Testkäuferin eingesetzt. Leider zeigte sich hierbei das gleiche Bild wie auch bei Testkäufen in der Vergangenheit: in drei von vier Geschäften erhielt die junge Dame Vapes, Zigaretten und Spirituosen, die sie eigentlich erst mit 18 Jahren hätte erhalten dürfen.

Mit den betroffenen Verkäuferinnen und Verkäufern wurde in einem Gespräch intensiv auf die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes hingewiesen.

Im Wiederholungsfall kann ein Verkauf an Minderjährige mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden.



