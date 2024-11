POL-PDMT: Hachenburg - Großkontrolle bei der Polizei Hachenburg

Am 19.11.2024 fand in den Abendstunden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Hachenburg eine dienststellenübergreifende und großangelegte Verkehrskontrollmaßnahme der Polizeidirektion Montabaur statt.

Die Kontrollstellen befanden sich auf einem großflächigen Parkplatz an der B414 nahe der Ortslage Müschenbach und in der Ortslage Höchstenbach an der B413. Schwerpunkt der Großkontrolle war zu einem das Themenfeld Fahrtauglichkeit der Risikogruppe "Junge Fahrende", ebenso wie die Funktionsfähigkeit der lichttechnischen Einrichtungen der am Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeuge. Insgesamt konnte die Polizei mit 22 Kräften aus den Polizeiinspektionen Hachenburg, Diez, Bad Ems und Westerburg eine umfangreiche Zahl an Verstößen gegen die StVO (Fahren ohne Sicherheitsvorrichtung und Beleuchtung) und ein Fahren ohne Fahrerlaubnis (Ein 45-jähriger Fahrer war trotz bestehendem Fahrverbot mit einem Pkw unterwegs) feststellen.



