POL-PDMT: Hachenburg - aus Streitigkeiten ergeben sich mehrere Strafanzeigen

Am Donnerstag, 31.10.2024, ca. 17:20 Uhr, kam es zu einem Konflikt, welcher in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg begann.

Ein Ehepaar aus der Verbandsgemeinde Hachenburg befuhr mit ihrem Personenkraftwagen die Graf-Heinrich-Straße, als ein 43jähriger Einwohner einer Nachbargemeinde plötzlich ein mobiles Verkehrszeichen auf die Fahrbahn kippte. Der 55jährige Fahrer des Autos konnte nur knapp anhalten, der Verursacher ging zu Fuß weg. Die Beifahrerin folgte dem Mann zu Fuß und holte den Flüchtigen ein. Nun kam es zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf der Mann die Frau gegen einen Gegenstand geschubst und die Frau sich mit einem Faustschlag zum Gesicht des Mannes zur Wehr gesetzt haben soll. Dies bestätigen Zeugenaussagen. Die Frau wurde sehr leicht an der Hand verletzt, als sie gegen den Gegenstand prallte. Die Streitigkeiten setzten sich fort, während die Personen sich zu Fuß zur nahegelegenen Polizeiinspektion Hachenburg begaben, wo der Sachverhalt aufgenommen wurde.

Der Mann war bereits zuvor auffällig, gefährdete in diesem Fall jedoch erstmals andere. Neben den Strafanzeigen wegen Körperverletzung, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung, die eingeleitet wurden, werden daher weitere gefahrenabwehrende Maßnahmen gegen den Störer erwogen. Hierfür werden weitere Behörden einbezogen.



