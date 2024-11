POL-PDMT: Gefährliche Körperverletzung ***Zeugen gesucht***

Am 06.11.24, gegen 19:45 Uhr, kam es in Rennerod, im Bereich des Hohlwegs zu einer Körperverletzung zum Nachteil von einem Mann.



Die zwei der Tat verdächtigen Männer verließen unmittelbar nach der Auseinandersetzung die Örtlichkeit in Richtung Stadtmitte/ B54. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Westerburg (Tel. 02663/98050) nach Zeugen, die in der genannten Zeit oder in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben.



