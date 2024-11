POL-PDMT: Frontalzusammenstoß auf der B8

Am heutigen Samstag kam es gegen 12:35 Uhr auf der B8 in Höhe Weidenhahn zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach einem Überholvorgang kam der Unfallverursacher auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr, wo er dann mit einem entgegenkommenden Pkw frontal kollidierte.

Eine beteiligte Person wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die B8 war für den Zeitraum der Rettung und Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell