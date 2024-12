POL-PDMT: Falsche Polizeibeamte erbeuten hohe Bargeldsumme

Am heutigen Mittag, zwischen 11:30 - 11:50 Uhr erbeuteten sogenannte "Falsche Polizeibeamte" in der Ortslage Kamp-Bornhofen eine hohe Bargeldsumme.

Nachdem die Unbekannten sich gegenüber der 90-jährigen Geschädigten am Telefon als Polizeibeamte ausgaben und die Kaution einer hohen Bargeldsumme forderten, suchten sie die Geschädigte persönlich zwecks Geldübergabe auf.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass durch Polizeibeamte niemals eine Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenstände über Telefon eingefordert wird und es sich vorliegend um eine bekannte Betrugsmasche größtenteils zum Nachteil von Senioren handelt.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



