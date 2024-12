POL-PDMT: Diez. Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am Montag, den 2. Dezember, kam ein 16-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Diez mit seinem Microcar (sog.

45 km/h-Fahrzeug) gegen 07:40 Uhr in der Hainstraße von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der vermeintliche Grund stellte sich bei der Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Diez heraus:

da es im Fahrzeug stark nach Cannabis roch, wurde bei dem jungen Mann ein Drogentest durchgeführt, welcher erwartungsgemäß positiv verlief.

Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sollte das Ergebnis den Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestätigen, muss er mit einem Fahrverbot und einer Geldbuße in Höhe von 500,- EUR rechnen.



