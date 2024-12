POL-PDMT: Diez/Altendiez. Mehrere Wohnungseinbrüche

Am gestrigen Mittwoch, den 11. Dezember, kam es in den Nachmittagsstunden zu mehreren Wohnungseinbrüchen in Diez (Hainstraße, Oraniensteiner Straße, Unter dem Hain) sowie in der Bergstraße in Altendiez, welche vermutlich durch dieselbe Tätergruppierung begangen wurden.

Im Fall des Einbruchs in der Oraniensteiner Straße traf die Wohnungseigentümerin gegen 18:15 Uhr bei ihrer Rückkehr in der Küche auf zwei maskierte Personen, welche daraufhin flüchteten. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Zeugen, die am Tattag oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez (Tel. 06432-6010) oder der Kriminalinspektion Montabaur (Tel. 02602-92260) in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, bei Verlassen des Hauses alle Fenster und Türen vollständig zu schließen. Gerade zur jetzigen "dunklen Jahreszeit" steigt die Zahl der Einbrüche stark an. Es gilt daher, aufmerksam zu sein und bei Wahrnehmung verdächtiger Personen und Fahrzeuge die Polizei zu verständigen.



