POL-PDMT: Diebstahl von Bronze-Ehrentafel

Großseifen / Friedhof (ots) -



Im Zeitraum vom 20.11. / 22.11.2024 wurde die Friedhofskapelle des Friedhofes Großseifen zum Tatort eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.



Durch unbekannte Täter wurde die an der Außenwand der Kapelle festverschraubte und schwere ca. 60 x 80 cm große Bronze-Ehrentafel demontiert und entwendet.



Die Polizei erbittet Hinweise, wem in diesem Zeitraum verdächtige Fahrzeuge / verdächtige Handlungen aufgefallen sind.



