POL-PDMT: Diebstahl aus Kfz, Diez, August-Horch-Straße, Parkplatz an der B 54 ***Zeugen gesucht***

Am Freitag, 08.11.2024, zwischen 15:00 Uhr und 15:55 Uhr, wurde an einem geparkten Pkw die Seitenscheibe der hinteren Türe, Fahrerseite, eingeschlagen.

Es wurde eine Damenhandtasche mit diversem Inhalt entwendet. In letzter Zeit kam es zu mehreren Delikten dieser Art. Daher wird darum ersucht, keine Kriminalitätsanreize durch das Zurücklassen von Wertgegenständen in Kfz zu schaffen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Polizeiinspektion Diez, 06432-6010 oder pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell