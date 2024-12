POL-PDMT: Cramberg.Diebstähle aus Garagen

In der Nacht Mittwoch, den 11. Dezember, wurden aus einer Garage in der Wingertstraße ein Satz schwarzer Alufelgen entwendet.

Der oder die Täter gelangten durch einen unverschlossenen Nebeneingang in die Garage.

Zu einer weiteren Tat kam es zwischen Mittwoch, den 11. Dezember und Freitag, den 13. Dezember in der Oberstraße. Hierbei wurden durch den oder die Täter zwei Motorkettensägen entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez





Telefon: 06432-6010



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell