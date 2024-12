POL-PDMT: Birlenbach. Alkoholisiert am Steuer

Beamte der Polizeiinspektion Diez kontrollierten am heutigen Mittwoch, den 04. Dezember, gegen 01:00 Uhr auf der Landesstraße 318 einen 36-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Trier-Saarburg.

Bei dem Mann konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb der 36-Jährige nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500,- EUR, Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen muss.



