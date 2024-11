POL-PDMT: Auftreten von Anrufen falscher Polizeibeamter in den Regionen Bad Marienberg und Müschenbach

Am heutigen Abend wurden in den Regionen Bad Marienberg und Müschenbach vermehrt betrügerische Anrufe festgestellt.

Wie bereits in den vergangenen Wochen auch, wurden vorwiegend ältere Menschen mit dem Modus Operandi eines angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft angerufen. Hierbei wird angegeben, dass es in einer benachbarten Straße zu einem Einbruch und einer Täterfestnahme gekommen sei. Auf einem durch den Täter mitgeführten Zettel seien die Daten des Angerufenen sowie Angaben zu dessen Wertgegenständen und persönlichen Verhältnissen aufgefunden worden.

Bislang kam es zu keinem bekannten Sachschaden, da die Betroffenen den Betrug frühzeitig erkannten.



Im Zusammenhang mit diesen Anrufen bittet die Polizei Hachenburg um Vorsicht. Machen sie bei solchen Anrufen keine Angaben und informieren die zuständige Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Telefonnummer: 02662 - 9558-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell