POL-PDMT: Auftreten von Anrufen falscher Polizeibeamte in der Region Montabaur

Am heutigen Tag werden in der Region Montabaur vermehrt betrügerische Anrufe festgestellt.

Wie bereits in den vergangen Wochen auch, werden vorwiegend ältere Menschen mit dem Modus Operandi Schockanruf angerufen. Die Enkelin/Enkel oder Tochter/Sohn soll einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben und ins Gefängnis kommen. Es wird eine Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro gefordert. Bislang kam es zu keinem Schaden bei den Anrufen, da die Betroffenen den Betrug frühzeitig erkannt hatten.



Die Polizei Montabaur bittet um Vorsicht und erteilt folgende Verhaltenshinweise:



- Die Polizei/Staatsanwaltschaft/Gericht fordern Sie in keinem

Fall am Telefon zu einer Zahlung von Geldbeträgen auf



- Machen Sie am Telefon keine Angaben und beenden Sie das Gespräch



- Informieren Sie die nahegelegene Polizeidienststelle über den

Vorfall



