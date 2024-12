POL-PDMT: 50.000 Euro Schaden durch falschen Polizeibeamten

Am 23.12.2024 um 16:45 Uhr kam es in Welschneudorf in der Straße Zum Weissen Stein zu einer Straftat durch einen sogenannten falschen Polizeibeamten.

Der über 80-jährige Geschädigte wurde zuvor durch unbekannte Täter telefonisch kontaktiert und über mehrere Stunden am Telefon gehalten. Die Täter gaben wie gewohnt vor, von der Polizei zu sein und wollten sich nach Wertgegenständen und Bargeld erkundigen, da es in der letzten Zeit zu vielen Einbrüchen gekommen sei. Nach über drei Stunden Telefonat klingelte dann der angebliche Beamte an der Tür des Mannes und gab vor, nur ein Foto von dem Geld machen zu wollen. Der Geschädigte stellte das Geld in einer Box für eine Bildaufnahme auf den Tisch und der Geldabholer nahm dies an sich und rannte aus dem Haus. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die echte Polizei solche Anrufe niemals tätigt. Zudem werden Zeugen gesucht, die im Raum Welschneudorf auch vor der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und normale Statur, bekleidet mit einem langen schwarzen Steppmantel, dunkler Hautteint und sprach gebrochen deutsch.



