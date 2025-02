Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit Schwerstverletzter Person

Der Fahrer konnte erfolgreich reanimiert werden und wird aktuell mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus abtransportiert. Die B255 wird für die Dauer des Rettungseinsatzes zwischen den Abfahrten L298 und B54 (Emmerichenhain) voll gesperrt. Im Nachhinein wird mit keinen weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen sein. Die Sperrung wird vermutl. in den nächsten 20 Minuten wieder aufgehoben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Tel.: 0266398050





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell