Nachtragsmeldung zu Brand in Mogendorf - Scheunenbrand

Am 06.12.2024 um 15:30 Uhr wurde der Polizei ein Gebäudebrand in Mogendorf in der Sayntalstraße gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Partyscheune am brennen war. Die Scheune war an ein unmittelbar angrenzendes Einfamilienhaus angebaut. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch im oberen fünfstelligen Eurobereich anzusiedeln sein. Für die Löscharbeiten unter Beteiligung mehrerer Feuerwehreinheiten umliegender Verbandsgemeinden wurden mehrere innerörtliche Straßen gesperrt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Montabaur übernommen. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch das vorsorglich alarmierte DRK mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell