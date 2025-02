Nachtragsmeldung zu aufgefunden Marienfiguren

Wie bereits mit einer Pressemeldung vom 21.01.2024 berichtet, fand am 19.01.2024 ein Zeuge vier Marienfiguren im Eisbach bei Heilberscheid.



Nach Abgleich mit Tatorten im Bereich der Polizeidirektion Limburg a. d. L., konnten nunmehr zwei Figuren einem Diebstahl auf dem Friedhof in Lindenholzhausen zugeordnet werden. Dabei handelt es sich eine um goldfarbene (ca. 70 cm) und eine bronzefarbene (ca. 55 cm) Marienstatue.

Zu den zwei verbliebenen goldfarbenen Marienstatuen dauern die Ermittlungen derzeit noch an.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Montabaur (Tel.: 02602/92260) entgegen.



