Nachtragsmeldung - Schwerer Unfall zwischen Bornich und Niederwallmenach

Bei Hagel und entsprechend winterglatter Fahrbahn verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenspur, wo ihm in diesem Moment ein Fahrzeug entgegenkam.

Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Alle vier Fahrzeuginsassen, darunter auch zwei Kinder, wurden zum Teil schwer verletzt in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die K 91 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



