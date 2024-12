Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf der B54, zwischen Emmerichenhain und Rennerod

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn und Sommerreifen geriet der Unfallverursacher, ausgangs einer Linkskurve, in den Begegnungsverkehr und touchierte zunächst ein Fahrzeug seitlich. Anschließend kollidierte er noch frontal mit einem weiteren Fahrzeug. In den beiden Fahrzeugen des Begegnungsverkehrs befanden sich jeweils zwei Insassen. Alle fünf Unfallbeteiligten wurden leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der betroffene Streckenabschnitt der B54 war für mehrere Stunden vollgesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell